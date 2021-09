4 liga. KS Wiązownica wygrał w Ropczycach z Błękitnymi

Po niespełna kwadransie gry goście wyszli na prowadzenie za sprawą sprowadzonego latem z Wieczystej Kraków, Patryka Zielińskiego. "Zielu" dołożył nogę po podaniu Jakuba Kądziołki. Wiązownica specjalnie nie forsowała tempa, a Błękitni długo nie umieli znaleźć sposobu na mądrze grającego spadkowicza. 20 minut przed końcem, gdy wydawało się, że Wiązownica ma pełna kontrolę nad meczem, miejscowi zdobyli gola na 1:1. Świetnie w środku pola powalczył o piłkę Bartek Darłak, podał do Mateusza Bieńka, a młodzieżowiec Błękitnych wyłożył futbolówkę na 16. metr Waleremu Nikiczukowi. Ukrainiec wewnętrzną częścią stopy uderzył tuż przy słupku. Goście nie zamierzali tego meczu zremisować i naciskali na bramkę miejscowych. 11 minut przed końcem Mirosław Kmiotek dograł w pole karne, gdzie piłkę głową do siatki skierował jeden z najniższych na boisku - Kądziołka. Błękitni próbowali odpowiedzieć. Uderzenia Roberta Świerada skutecznie bronił jednak Arkadiusz Cynar, albo były one niecelne.