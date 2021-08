4 liga: Odważny beniaminek z Kańczugi postawił Legion na baczność. Zabrał nagrodę

Beniaminek z Kańczugi zaczął śmiało, odważnie, twardo, nieustępliwie, czym zapewne zaskoczył gospodarzy, którzy liczyli na zwycięstwo. – My nic nie musimy, nam nogi nie drżą i nie będę drżeć. Gramy swoje, na luzie – tłumaczy Józef Hołowacz, kierownik zespołu z Kańczugi. – W pierwszych minutach byliśmy trochę lepsi.

Inicjatywa na boisku wyraźnie należała do przyjezdnych, którzy wygrywali pojedynki z piłkarzami Legionu, zepchnęli ich do defensywy i w pierwszym kwadransie zadali im dwa mocne ciosy w postaci dwóch goli. Najpierw Waldemar Znamieńczyków strzałem z pola karnego trafił do siatki, a kilka minut później Krystiana Manieckiego pokonał Robert Cieleń. Po upływie 20. minut Legion zwarł szyki, gra się wyrównała, team z Pilzna zaczął groźnie atakować czego efektem była bramka Tomasza Baryczy zdobyta po indywidualnej akcji. To wyraźnie podbudowało miejscowych, którzy zaczęli grać odważnie, energicznie, stwarzali sobie okazje, może nie klarowne, ale pachniało dla podopiecznych trenera Romana Gruszeckiego kolejną bramką.