4 liga. Orzeł Przeworsk pokonał Błękitnych Ropczyce. Dwa gole Macieja Lecha [ZDJĘCIA]

Piłkarzy gospodarzy schodzących na przerwę żegnały brawa, a kibice w rozmowach między sobą zastanawiali się, czy aby 45 minut, które dopiero co obejrzeli, nie było najlepszą pierwszą połową w tym sezonie w wykonaniu miejscowych. I rzeczywiście Orzeł grał koncertowo, raz po raz goszcząc pod bramką Błękitnych. To, że goście na przerwę zeszli tylko z jedną straconą bramką, to w dużej mierze zasługa bramkarza Kamila Dybskiego, który kilka razy uratował swój zespół przed stratą bramki. Już w pierwszej akcji po wrzutce Kacpra Najsarka, głową strzelał Piotr Boratyn i trafił w bramkarza przyjezdnych. Chwilę później powinno być 1:0. Dwa razy kapitalnymi interwencjami popisał się Kamil Dybski, wpierw odbił strzał głową Dawida Czyrnego a kilka sekund później odbił dobitkę Patryka Brody. Kolejne minuty to kolejne okazje Orła, ale bramka padła dopiero z rzutu karnego strzelanego przez Macieja Lecha.