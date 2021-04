4 liga podkarpacka. Derbowe przełamanie Błękitnych Ropczyce w starciu z Lechią Sędziszów Małopolski [RELACJA]

Gdy optyczną przewagę mieli gospodarze, Błękitni wyszli na prowadzenie. Zaskoczyli Lechię rozegraniem rzutu rożnego. Michał Ogrodnik wymienił piłkę z Hubertem Siepierskim, a ten drugi dorzucił ją w pole karne, gdzie niepilnowany był Gdowik. Były junior Jagielloni Białystok skierował futbolówkę głową pod poprzeczkę, a że uderzał, z dosłownie, kilku metrów to szans na interwencje nie miał Łukasz Ćwiczak. Wściekły na bierność kolegów kapitan Lechii miał potem okazję do wykazania się. Jego bramkarski warsztat sprawdzali uderzeniami z dystansu: Michał Ogrodnik i Szymon Piwowar. Lechia zaangażowała więcej sił do ofensywy, a goście zaczęli szukać swoich szans w kontrach.

Dość szybko po zmianie stron drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną, kartkę otrzymał napastnik Lechii, Oskar Ćwiczak. To najwyraźniej uśpiło czujność gości. Przed polem karnym zostawili trochę miejsca Osztreicherowi. Ten poradził sobie z kryciem dwóch rywali i płaskim strzałem pokonał Kamil Dybskiego. Gol ten natchnął gospodarzy do ambitnej walki, ale swoje szanse mieli też goście. Blisko pokonania Ł. Ćwiczaka był Krystian Majka, który uderzał piłkę z około 6 metrów po dograniu ze skrzydła Huberta Siepierskiego, ale przeszła ona wysoko nad bramką.