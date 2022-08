4 liga podkarpacka. Głogovia rozbiła Wólczankę. Rewanż za pogrom sprzed pięciu lat

Gdy ostatni raz te dwie ekipy mierzyły się ze sobą w meczu ligowym, zakończył się on wygraną Wólczanki, aż 6:1. W tym właśnie sezonie ekipa z Wólki Pełkińskiej awansowała do 3 ligi i utrzymywała się w niej do czerwca tego roku.

Trudno powiedzieć, czy to była chęć rewanżu, ale Głogovia bardzo dobrze zaczęła ten mecz, była drużyną przeważającą i golem pachniało już od początku. W 21. minucie Tomasz Płonka zagrał do Filipa Czopa, a ten ostatni zdobył pierwszą w tym meczu bramkę. Do końca pierwszej połowy goście nie stworzyli większego zagrożenia pod bramką gospodarzy, miejscowi kąsali rywala, to atakiem pozycyjnym, to kontrą.