4 liga podkarpacka. JKS Jarosław minimalnie ograł Sokoła Kamień. To trzecia porażka z rzędu beniaminka

Od początku spotkania to gospodarze próbowali częściej operować piłką, lecz zawodnicy trenera Kusiaka dobrze pracowali w obronie i próbowali wychodzić z kontratakami. Wynik spotkania otworzył Sebastian Pawlak w 23. minucie spotkania, kiedy to wykorzystał podanie Kamila Bały i w sytuacji sam na sam pokonał bardzo ładnym strzałem Siudaka. Spotkanie w pierwszej połowie nie dostarczyło kibicom na trybunach zbyt wielu emocji.

W drugiej części spotkania nadal częściej przy piłce utrzymywali się podopieczni trenera Arkadiusza Barana. Efektem był rzut karny w 65. minucie po faulu Siudaka, który po stałym fragmencie gry wychodząc do piłki trafił w głowę Sobolewskiego. Do piłki na jedenastym metrze podszedł Pawlak, lecz nie wykorzystał okazji do powiększenia przewagi. Po nietrafionym rzucie karnym jarosławianie stworzyli sobie jeszcze dwie dogodne sytuacje – pojedynek jeden na jeden przegrał Bała, natomiast strzał Aksamita wylądował na konstrukcji bramki.