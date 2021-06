4 liga podkarpacka. JKS Jarosław okazał się lepszy od Igloopolu Dębica. To pierwsza wiosenna wygrana JKS-u u siebie [RELACJA, ZDJĘCIA]

Do Jarosławia podopieczni Grzegorza Lorka dotarli niespełna pół godziny przed pojedynkiem, w dodatku w bardzo okrojonym składzie. Mecz rozpoczął się z opóźnieniem, zawodnicy Igloopolu już po pierwszym kwadransie przegrywali 0-2. Jedna z pierwszych ofensywnych akcji miejscowych zakończyła się powodzeniem. Aleks Kopcio z lewej strony dograł do Michała Stankiewicza, który miał sporo czasu, by przyjąć futbolówkę i celnie przymierzyć, nie dając szans golkiperowi gości. Chwilę później Kopcio przegrał pojedynek „jeden na jeden” z Krystianem Kosińskim. W 14. minucie Stankiewicz wypatrzył Pawła Bartnika, który z pierwszej piłki podał do wbiegającego w pole karne Kacpra Rączki. Napastnik JKS-u uprzedził bramkarza „Morsów” i trafił do celu. Prowadzenie dało wiele spokoju gospodarzom. Panowali nad sytuacją na boisku, goście rzadko przedostawali się pod bramkę Tomasza Siryka.

Druga odsłona rozpoczęła się od mocnego strzału Stankiewicza. Jego próba przeleciała nieznacznie nad poprzeczką. W 55. minucie padł trzeci gol. Z rzutu rożnego dogrywał Stankiewicz i próba Maksymiliana Szakiela wylądowała na poprzeczce. Piłka trafiła do Bartnika, który z woleja trafił tuż przy słupku. Zapowiadało się na pogrom,