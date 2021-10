4 liga podkarpacka. Karpaty w odwrocie. Druga z rzędu porażka krośnian u siebie [RELACJA, ZDJĘCIA]

Jednym z powodów kryzysu Karpat jest bezwzględnie zatracenie skuteczności, a jeśli słabość ta dotyka głównie napastników, to robi się faktycznie problem. Tomasz Płonka zmarnował dwie idealne okazje, nie trafiając do celu głową z najbliższej odległości, Dominik Kowalski schodził z boiska po bezbarwnym występie, a zmieniający go Marek Fundakowski dwukrotnie próbował strzałów z pola karnego, lecz również piłka mijała bramkę.

Brakowało w ostatnich meczach rozgrywającego, zaś na domiar złego skrzydłami też szło jak po grodzie. Jakby tego było mało, kontuzji w 37. minucie meczu z Sokołem nabawił się lewoskrzydłowy Grzegorz Gawle, który wszedł w pole karne, starł się z obrońcą i zniesiony został z boiska na noszach, narzekając na ostry ból obojczyka.

Goście natomiast od początku realizowali swój plan taktyczny, a zakładał on przede wszystkim nastawienie defensywne. – Wiedzieliśmy, że gramy na ciężkim terenie, z czołową drużyną ligi, więc musieliśmy podjąć się przede wszystkim skutecznej gry obronnej, przyjmować rywala na swojej połowie i oczywiście kontratakować. Wszystko układało się po naszej myśli, a po kwadransie gry mogliśmy wykonać kolejny punkt naszego planu, czyli udanie skontrować Karpaty. Paweł Dziedzic nie wykorzystał jednak sytuacji sam na sam z bramkarzem – powiedział Waldemar Mazurek, trener Sokoła.