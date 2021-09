4 liga podkarpacka. MKS Kańczuga przegrał z Izolatorem Boguchwała. Nietypowy rzut karny

Izolator panował na boisku od pierwszej do ostatniej minuty. Jego akcje ofensywne raz po raz zagrażały bramce Jacka Grocha, który w tym meczu zastąpił Adriana Przewrockiego, broniącego do tej pory, bramki MKS-u. Pierwsza bramka padła już w jedenastej minucie po strzale Michała Daniela. Z kolejnymi zapędami ofensywnymi jako tako radziła sobie defensywa miejscowych aż do trzydziestej ósmej minuty. Wtedy to Eliasz Płocica podwyższył prowadzenie przyjezdnych. W tej odsłonie gospodarzom nie udało się oddać celnego strzału na bramkę Dawida Ziobro.

Początek drugiej połowy był trochę lepszy w wykonaniu gospodarzy, którzy w 47. minucie w końcu zatrudnili bramkarza Izolatora. Uczynił to Przemysław Kudła. Przyjezdni szybko jednak opanowali sytuację i chwilę później Tomasz Nalepka pokonał Jacka Grocha. Goście poszli za ciosem, dziesięć minut później Krystian Wilk zmusił po raz czwarty do kapitulacji bramkarza miejscowych.