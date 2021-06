4 liga podkarpacka. Po ciekawym meczu Watkem Korona Bendiks Rzeszów pokonała Głogovię Głogów Małopolski [RELACJA, ZDJĘCIA]

Trener Korony Grzegorz Opaliński dał w środę pograć kilku zawodnikom, którzy do tej pory dostawali mniej szans w podstawowym składzie. Trudno się dziwić, bo przecież Korona awans do 3 ligi ma już zapewniony. Mimo to koroniarze pokazali, że nie zamierzają żadnego meczu odpuszczać i od samego początku pokazali dobrą skuteczność - gole zdobyli Mateusz Jędryas i Paweł Piątek. W pierwszej połowie więcej bramek nie padło.

W drugiej części gry Głogovia pokazała, że nie przyjechała do Rzeszowa, by oddać łatwo punkty. W 59. minucie na strzał z dystansu zdecydował się Jakub Kądziołka, błąd popełnił Paweł Pawlus i zrobiło się ciekawie. Koroniarze podwyższyli na 3:1 po rzucie karnym egzekwowanym przez Piątka. To jednak również nie załamało Głogovii i piłkarze Adama Wałczyka ponownie próbowali zdobyć bramkę. Udało się Przemysławowi Pyrdkowi, potem jeszcze szansę miał Hubert Tarnowski, ale ostatecznie trzy punkty zostały w Rzeszowie.