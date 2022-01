4 liga podkarpacka. Powrót Bartłomieja Raby do JKS-u Jarosław

"Loczek" na Podkarpaciu grał także w Piaście Tuczempy oraz KS-ie Wiązownica. Przez ostatni rok był związany z 4-ligową Obrą Kościan.

- Doświadczony, prawie 32-letni pomocnik po rocznym pobycie w Obrze Kościan (IV liga wielkopolska) powraca do drużyny JKS-u Jarosław. Popularny "Loczek" w ciągu minionych dwunastu miesięcy rozegrał w wielkopolskim zespole 24 oficjalne spotkania. Bartek jest wychowankiem jarosławskiego klubu, w którego pierwszej drużynie zadebiutował wiosną 2008 roku. Od tamtej pory - z krótkimi przerwami na występy w Orlętach Radzyń Podlaski, Piaście Tuczempy i Wiązownicy - reprezentował JKS do końca 2020 roku. W czasie poprzednich sezonów w czarno-niebieskich barwach Bartłomiej Raba rozegrał 334 mecze (301 ligowych i 33 pucharowe), zdobywając w nich 97 goli (odpowiednio 83 w lidze i 14 w Pucharze Polski). W sezonie 2012-13 świętował z jarosławskim zespołem awans do III ligi, a trzy lata później zdobył wojewódzki Puchar Polski