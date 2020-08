4 liga podkarpacka: Start Pruchnik nie dał rady. Igloopol Dębica z kolejną wygraną

Mecz nie był porywającym widowiskiem, z obu stron było sporo niedokładności. Goście wyszli na prowadzenie po rzucie karnym, kiedy to pewnie do bramki trafił Kamil Rokita.

Start zerwał się do odrabiania strat i szybko mógł wyrównać. Jeden z obrońców Igloopolu zagrał futbolówkę ręką w polu karnym i rozjemca wskazał na „wapno”. Do piłki podszedł Kamil Mikłasz, lecz jego intencje odczytał golkiper gości. Był to trzeci rzut karny niewykorzystany przez graczy Pruchnika w obecnym sezonie.

W drugiej połowie miejscowi narażali się na częste kontry, jednak w bramce dobrze spisywał się Łukasz Psioda i trzy punkty pojechały do Dębicy.

Start Pruchnik - Igloopol Dębica 0:1 (0:1)

Bramka: 0:1 Rokita 19-karny.

Start: Czerwiński – Gemra, Strączek (30 Czura), Znamieńczyków – Drzymała (70 Kubas), K. Mikłasz, Ziętek ż, Rabczak (46 Jarosz), Parawa ż – Bochnak, Benc. Trener Maciej Mikłasz.