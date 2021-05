4 liga podkarpacka. Start Pruchnik zremisował ze Stalą II Stalowa Wola. Gospodarze odwrócili losy meczu

Start łapiąc kontakt uwierzył, że ten mecz nie jest jeszcze przegrany i odważnie próbował atakować. Jednak na wyrównanie musiał poczekać do 87. minuty, kiedy to Kacper Rabczak pokonał bramkarza przyjezdnych. W końcówce gospodarze stworzyli sobie jeszcze jedną okazję, ale nie potrafili jej zamienić na zwycięskiego gola.

Mecz znakomicie ułożył się dla gości, którzy już w siódmej minucie zdobyli gola, po trafieniu Kacpra Piechniaka. Ten sam zawodnik pół godziny później z rzutu karnego podwyższył prowadzenie przyjezdnych. Goście nie zamierzali poprzestać na tej zdobyczy bramkowej i nadal atakowali, jednak nie potrafili stwarzanych sobie sytuacji zamienić na gola. Gospodarze przetrzymali napór przyjezdnych i po przerwie wykazali się znakomitą skutecznością, wykorzystując błędy w defensywie Stali. Bramkę kontaktową zdobył w 60. minucie Dawid Bochnak i jak mówił po meczu trener Adamus - Przy stanie dwa do zera trzeba strzelić trzeciego gola i zamknąć mecz, bo jak się nie strzeli, to przeciwnik dostaje bramkę z niczego i dostaje wiatru w żagle.

Sławomir Adamus (Stal II): Mecz ułożyliśmy sobie do przerwy, spapraliśmy po przerwie. Nie tłumaczy nas nic, zmiany porobione czy nie, ja uważam, że jak dobieram trzynastu, czternastu zawodników to wszyscy są równorzędni. Pruchnik grający o nic wykazał więcej determinacji. Popełniliśmy błędy, które oni wykorzystali. Start oddał trzy strzały i dwie bramki zdobył, to jest przykre.

Maciej Mikłasz (Start): Cieszy ten punkt, bo wróciliśmy do meczu. W drugiej połowie odwróciliśmy mecz, a przy odrobinie szczęścia jeszcze mogliśmy zdobyć trzeciego gola.

Start Pruchnik - Stal II Stalowa Wola 2:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Piechniak 7, 0:2 Piechniak 32-karny, 1:2 Bochnak 60, 2:2 Rabczak 87.