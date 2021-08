25-latek jest wychowankiem Igloopolu Dębica i to właśnie z tego klubu przyszedł do Izolatora Boguchwała. Zawodnik praktycznie cały czas do tej pory grał w drużynie "Morsów". Jedynym wyjątkiem był sezon 2015/2016, gdy przeniósł się do Wolanii Wola Rzędzińska.

Teraz pomocnik dopiero drugi raz zmienia barwy klubowe i dołącza tym samym do swojego brata Przemysława, który w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu dołączył do "Izolacji".