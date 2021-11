4 liga. Wiązownica pokonała Orła Przeworsk. Skuteczność gospodarzy w drugiej połowie

Goście nastawili się na defensywę, co wymogło na gospodarzach granie ataku pozycyjnego. Przyjezdni dość dobrze się trzymali, aż do 29 minuty, kiedy to Patryk Zieliński otworzył wynik meczu. Z prowadzenia miejscowi długo się nie nacieszyli, bo już po dwóch minutach wypad Orła zakończył się celnym strzałem Dawida Stypy. Orzeł schowany w defensywie chwilę później wyprowadził kolejny zabójczy kontratak, który bramką zakończył Hubert Bednarz, wyprowadzając przeworszczan na prowadzenie. Tuż przed przerwą Orzeł mógł zadać kolejny cios, ale Dawid Obłoza zmarnował sytuację sam na sam.

- Mój zespół gra to co w innych meczach u siebie, gramy na stojąco i myślimy, że wygramy mecz. Orzeł zasłużenie prowadzi

- mówił w przerwie prezes gospodarzy, Ernest Kasia.

Po zmianie stroną drużyną prowadzącą grę byli gospodarze. Jednak Orzeł mądrze się bronił. W końcu w 62 minucie po wrzutce Kornela Kordasa, Patryk Zieliński doprowadził do wyrównania. Kwadrans później pięknym uderzeniem z woleja popisał się Rafał Michalik, dając ponownie prowadzenie miejscowym. Zwycięstwo gospodarzom zapewnił wspomniany już Rafał Michalik, który wykończył rajd Jakuba Kądziołki.