5 listopada przybyło w Polsce ponad 15900 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 152 osoby. Na Podkarpaciu 715 przypadków

Niedzielski pytany o wprowadzenie nowych restrykcji odpowiedział: „zależy o jakich restrykcjach mówimy”.

– Póki co mamy restrykcje obowiązujące. To są restrykcje, które dotyczą zapewnienia takiego limitu mniej więcej 75 proc. w różnych miejscach publicznych. Problem polega na tym, że one nie są przestrzegane i w ogóle ta ścieżka wzmacniania restrykcji wydaje się mało skuteczna i efektywna w Polsce, dlatego myślimy o innych rozwiązaniach – przekazał.