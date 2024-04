55-latka z powiatu rzeszowskiego zainstalowała "AnyDesk" i straciła 200 tysięcy złotych!

Jakiś czas później skontaktował się z nią drugi przestępca, który zapewnił kobietę, że jest opiekunem jej inwestycji. Mężczyzna, z wyraźnie wschodnim akcentem, nakłonił kobietę do podania numerów dwóch rachunków bankowych, na które miały być wpłacane wypracowane z inwestycji w gazociąg pieniądze. Polecił też zainstalowanie na urządzeniu aplikację "AnyDesk".

- Po kilku dniach, 55-latka podejrzewając, że mogła paść ofiarą oszustwa odinstalowała to oprogramowanie i udała się do swojego banku, gdzie zablokowała konta. Wtedy przestępcy ponownie do niej zadzwonili i nakłonili ją do odblokowania kont i ponownego zainstalowania aplikacji. Niestety i tym razem kobieta wykonała wszystkie polecenia przestępców - relacjonuje rzeszowska policja.