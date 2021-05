59-letni mężczyzna zginął w pożarze garażu w Milczy w powiecie krośnieńskim

Do tragicznego w skutkach pożaru, w wyniku którego śmierć poniósł 59-letni mężczyzna, doszło w środę w miejscowości Milcza na ul. Szkolnej, w powiecie krośnieńskim.

Służby zostały powiadomione o wybuchu pożaru po godz. 20. Niestety w czasie akcji strażackiej, po ugaszeniu pomieszczeń garażowych, odnaleziono ciało 59-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego.

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policyjni śledczy. Zostały wykonane oględziny miejsca zdarzenia, co pozwoli ustalić okoliczności, w jakich doszło do pożaru. Ciało mężczyzny zabezpieczono do badań sekcyjnych.