62. Plebiscyt Sportowy Nowin. Kinga Walania - Bronhard bije rekordy i zaraża swoją pasją. To był rok!

- 2021 rok przyniósł mi życiowe rekordy. Był to mój najlepszy sezon. Zanotowałam w nim najlepsze starty. Poprawiłam swoje najlepsze osiągnięcia w półmaratonie, na 10 oraz na 5 km. Jestem z tego powodu szczęśliwa - uśmiecha się pani Kinga która nawet nie liczyła, w ilu zawodach startowała zawodach.

Było ich wiele. Zaczęła bieganie w maju z mężem, którego poznała podczas biegów i zakończyła późną jesienią.

- Biegamy razem. Praktycznie zawsze udawało się stawać na podium - dodaje. Z

aczęła biegać, gdy miała 30 lat.

- Chciałam w swoim życiu coś zmienić. Nigdy nie byłam sportową dziewczyną, ale zawsze byłam szybka. Zapisałam się do głogowskiego Sokoła. I tak się zaczęło. Wspólnie z mężem startowaliśmy 50 razy w roku. Polubiliśmy to. Wszędzie, na całym Podkarpaciu biegają bardzo fajni ludzie. Jak się na coś otworzymy, że damy radę, to… damy radę. Jak stwierdzimy, że możemy więcej, to możemy więcej. Tak było ze mną w 2021 roku