62 Plebiscyt Sportowy Nowin: Mistrzyni Europy Klaudia Hartmanis wchodzi na listę

Jest zawodniczką Slalom Academy Rzeszów i od wielu lat najlepszą zawodniczka w slalomie na rolkach w Polsce i jedną z najlepszych na świecie. Udowodniła to tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zdobywając w hiszpańskim Valladolid złoty i brązowy medal mistrzostw Europy.

Zawodniczka i trenerka

Klaudia w 2019 roku była liderką rankingu światowej federacji slalomu na rolkach. Potem w dużej mierze poświęciła się szkoleniu swoich następców. Wraz ze swoim partnerem Michałem Sulinowskim założyli wspomnianą Slalom Academy, która działa w Rzeszowie i w Warszawie. Jej zawodnicy brylowali niedawno w mistrzostwach Polski, zajmując 1. miejsce w klasyfikacji drużynowej, zaś z 18-osobowej kadry Polski na ME w Valladolid, aż jedenaścioro reprezentowało Slalom Academy. Sama Klaudia sięgnęła po złoty medal w konkurencji classic oraz brąz w battle.

Te wyniki przesądziły o tym, że postanowiliśmy włączyć rzeszowiankę do rywalizacji o tytuł. Tych sukcesów byłoby pewnie więcej, ale ME to jedyne duże zawody międzynarodowe, jakie się odbyły w 2021 roku ze względu na pandemię.