66-letni brytyjski nauczyciel języka angielskiego z Rzeszowa skazany za pedofilię

W żadnym z miejsc nie pracował zbyt długo...

We wszystkich tych miejscach nie pracował zbyt długo. Musiał się przenosić. Ostatecznie po wielu latach pracy, w różnych miejscach w południowej Polsce, trafił na Podkarpacie. Zamieszkał w jednej z miejscowości pod Rzeszowem i oczywiście uczył języka angielskiego.

Udało nam się nieoficjalnie uzyskać informacje na temat Davida H. jak i samej sprawy. Przyjechał do Polski kilkanaście lat temu. Zaczął od pracy w dużym koncernie na Dolnym Śląsku. Był tłumaczem i prowadził, jako nauczyciel – native speaker, lekcję języka angielskiego. Na przestrzeni lat uczył nie tylko dzieci, ale także dorosłych.

63-letni Brytyjczyk, nauczyciel z rzeszowskiej szkoły języków obcych "Promar", usłyszał zarzuty przestępstw seksualnych z nieletnimi. Nie przyznaje się do winy.

Pogrążyły go nagrania z kamer

Sprawa, za którą został niedawno skazany w Rzeszowie wyszła zupełnie przypadkowo. I prawdopodobnie nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie to, że dzieci… bardzo lubiły lekcje z Brytyjczykiem. Dzieci mówiły rodzicom, że na lekcjach z panem Davidem mają tak zwany luz. Mogły sobie grać na telefonach, a nauczyciel prawie nic nie wymagał. To prywatna szkoła, a za zajęcia należało płacić, dlatego rodzicom nie spodobał się taki sposób prowadzenia lekcji i zwrócili się o interwencję do dyrektorki szkoły. Dyrektorka pojawiła się na lekcjach prowadzonych przez Davida H., ale ten mając świadomość jej obecności oczywiście prowadził lekcje tak jak powinien.