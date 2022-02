Adam Majewski, trener Stali Mielec: Przed meczem byliśmy całą drużyną na pogrzebie

Trener Adam Majewski rozpoczął konferencję od gratulacji dla swojej drużyny, ale zaraz potem przekazał smutną informację.

- Jest już po meczu, to mogę powiedzieć. Wczoraj całą drużyną udaliśmy się na pogrzeb taty naszego zawodnika Mateusza Matrasa – mówi Majewski.

- Wygraliśmy z Wisłą zasłużenie i to właśnie Mateuszowi i jego tacie dedykujemy to zwycięstwo. Mecz nie był wielkim widowiskiem, ale z przebiegu, to Wisła nie stworzyła jednej dogodnej sytuacji. Wiedzieliśmy, że Wisła będzie w tym meczu pod presją, bo jej sytuacja nie jest dobra i kluczem do wygranej była wiara w swoje umiejętności i pewność siebie. Myślę, że to było widać. Wszyscy zagrali na równym, dobrym poziomie. Wiemy, że nie mamy w drużynie gwiazd, ale kiedy wszyscy są w dobrej dyspozycji, mimo braków kadrowych, to możemy wygrać. Dziś nie mieliśmy środkowego napastnika, ale udało się to zatuszować. Poszukujemy intensywnie takiego gracza i mam nadzieję, że go znajdziemy. Cieszymy się z punktów, bo wiemy, że przybliżają nas one do tego, żeby się utrzymać.