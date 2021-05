Adrian Cyfer nowym zawodnikiem drugoligowca z Rzeszowa. Zadebiutuje w niedzielnym meczu w Poznaniu

- Chcę pomóc rzeszowskiej drużynie w zakwalifikowaniu się do fazy play-off. Jestem w pełni gotowy do startu. Cieszę się, że trafiłem do klubu z Rzeszowa, która ma ambicje walki o awans do 1 ligi i jest dobrze zorganizowany - mówi Adrian Cyfer, który jest wychowankiem Stali Gorzów. - Z klubem z Rzeszowa dogadałem się w ciągu dwóch dni. Jestem z rzeszowskiej drużynie, aby jak najlepiej robić swoją robotę. W Poznaniu oczywiście naszym celem będzie zwycięstwo.