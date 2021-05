Aleksandra Rasińska żegna się z Developresem. Wywalczyła dla wicemistrzyń Polski 298 punktów

Oceniając cały sezon stwierdziła min., że zrobiła zauważalne postępy i jest zadowolona, z tego jak w indywidualnych aspektach "poszła do przodu". - Jeżeli chodzi o założenia drużynowe, to jest kawałek ciężkiego, srebrnego medalu. Ciężkiego, ponieważ sezon był naprawdę ciężki, jak sinusoida, pełen niespodzianek i wzlotów. Covid pokrzyżował plany wszystkim nie tylko nam. Wiem, że to był świetny, udany, ale ciężki, wymagający sezon. Dziękuję za wszystko czego się tutaj nauczyłam, doświadczyłam i jakich poznałam ludzi - zakończyła zawodniczka o ogromnym potencjale sportowym. Mówi się, że wraca do klubu z Wrocławia.