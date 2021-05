Alimenty na dzieci w dwa tygodnie. Nowy pomysł resortu sprawiedliwości cieszy się uznaniem wśród rodziców

Sprawy rozwodowe w Polsce trwają średnio dwa lata. Przez ten czas, gdy dzieci nie mają zasądzonych alimentów, formalnie nie otrzymują pieniędzy od rodzica, który opuścił rodzinę. Utrzymywane są najczęściej przez jednego opiekuna. Alimenty natychmiastowe mają być wsparciem dla takich rodzin, w przypadku, gdy sprawa rozwodowa jeszcze trwa.

Pieniądze na dzieci, według zapowiedzi resortu sprawiedliwości, będą przyznawane najdalej po dwóch tygodniach od złożenia wniosku do sądu.

- Jako samodzielna mama przeszłam sprawę w sądzie o alimenty, na którą czekałam około pół roku. Uważam, że to dobre rozwiązanie – opowiada Maja z Rzeszowa, samotnie wychowująca czwórkę dzieci. - Takie rozwiązanie zamknie lukę czasową, takiej próżni oczekiwania na samą sprawę i wyrok. Z mojego doświadczenia wiem, że jeszcze dłuższy był czas oczekiwania po wyroku na zakończenia działań i procedur przez komornika. Dopiero później z uzyskanymi od niego stosownymi zaświadczeniami (np. o nieściągalności dłużnika) można udać się do funduszu alimentacyjnego. Zajęło mi to 10 miesięcy, czyli był to kolejny czas, kiedy moje dzieci nie miały zabezpieczenia finansowego.