Artur Ligęska nie żyje. Znany trener personalny fitness pochodził z Lubziny na Podkarpaciu

- W liceum chodził do klasy największych kujonów. Ale sama wiedza mu nie wystarczała, to był człowiek pełen pasji i pozytywnej energii. Tytan pracy. Mimo tego co osiągnął, zawsze był otwartym na drugiego człowieka zwyczajnym kolegą z sąsiedztwa - podkreśla Agata, która znała Artura nie tylko jako popularnego trenera fitness, ale też jako skromnego i wrażliwego chłopaka z Podkarpacia.

Artur miał marzenia i potrafił o nie walczyć. Ale ten sukces, który osiągnął dzięki swojej ciężkiej pracy, poza ogromną radością i zawodową satysfakcją, stał się dla niego swego rodzaju przekleństwem. Czasem zbyt łatwo ufał ludziom, niekoniecznie właściwym, być może to mu zaszkodziło w którymś momencie

– stwierdza koleżanka Artura, jeszcze z czasów liceum.

Bowiem równie szybko jak sukces, pojawiły się problemy - choroba, nałóg, do tego długi, które trzeba było spłacić. Szybko stracił to, co budował przez wiele lat.