Asseco Resovia podała ceny, zasady i terminy rezerwacji karnetów oraz ceny biletów. Karnety od 400 zł, bilety od 30 zł bell

Resoviacy jak inne drużyny zagrają w nadchodzącym sezonie z kibicami Krzysztof Łokaj

Asseco Resovia podała ceny, zasady i terminy rezerwacji karnetów oraz ceny biletów w sezonie 2021/2022. Oto terminy rezerwacji karnetów: I etap – dla posiadaczy karnetów w sezonie 2020/2021 – od 2 września 2021 r. (godz.18:00) do 8 września 2021 r. (godz.15:00); II etap – dla wszystkich chętnych – od 13 września 2021 r. (godz.18:00) do 28 września 2021 r. (godz.15:00). Najdroższy karnet kosztuje 550 zł; najtańszy 400 zł; ceny biletów normalnych od 45 zł do 30 zł.