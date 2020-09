Asseco Resovia staje do walki o Superpuchar Polski. Siatkarze trenowali w Arłamowie [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Po pierwsze cieszymy się, że wracamy do siatkówki i do normalnego turnieju, oficjalnego, nie do sparingów, nie do fake meczów - mówi Fabian Drzyzga, od kilku dni kapitan Asseco Resovii. - To poważny i duży turniej. Nawet nie spodziewałem się, że tylko czterech mistrzów przez 20 lat ma PlusLiga. Będzie ciekawie, ale najważniejsze, że wracamy do życia.

Harmonogram turnieju został ułożony według osiągnięć drużyn w rozgrywkach PLS – w sobotę 5 września w półfinałach zmierzą się PGE Skra Bełchatów (9 tytułów mistrza Polski) z Jastrzębskim Węglem (1) i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (6) z Asseco Resovią Rzeszów (3). Dzień później zwycięzcy półfinałowej rywalizacji rywalizować będą o główne trofeum. Turniej jednocześnie ma uczcić dwudziestą rocznicę powstania kanału Polsat Sport, który od wielu lat pokazuje ligową siatkówkę.