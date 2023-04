Asseco Resovia walkę z Wartą Zawiercie o brązowy medal i Ligę Mistrzów rozpoczną już we wtorek

Walka o brąz z Jurajskimi Rycerzami, dający prawo gry w Lidze Mistrzów, toczyć się będzie do trzech wygranych i odbywać się będzie na przemian w Rzeszowie i Zawierciu. Początek batalii już w ten wtorek na Podpromiu. Resoviacy i zawiercianie przegrali półfinały po 0:3. Asseco Resovia z Zaksą Kędzierzyn - Koźle, a Warta z Jastrzębskim Węglem. Tak więc o tytuł mistrza Polski, podobnie jak w finale Ligi Mistrzów, zagrają do trzech zwycięstw Zaksa z Jastrzębiem. Początek także we wtorek w Jastrzębiu - Zdroju.