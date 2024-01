Audi dachowało w Zręcinie. Ranne zostały dwie osoby [ZDJĘCIA] OPRAC.: Marcin Trzyna

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 23 stycznia w Zręcinie (pow. krośnieński). Kierująca audi straciła panowanie nad samochodem, w wyniku czego pojazd zjechał z drogi i dachował. Do szpitala zostały przetransportowane dwie osoby.