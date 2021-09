Bez prądu w podkarpackim. Gdzie 23.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Dębica - ul. Rzeszowska okolice numerów od 128 do 192 oraz Nadleśnictwo, Nagawczyna - okolice numerów od 237 do 247.

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

Kamienica Dolna - od strony Jaworza Górnego, Łaziska.

27.09 od godz. 8:00 do 12:00

Lipiny - przysiółek Rędziny.

27.09 od godz. 8:00 do 14:00

Siedliska-Bogusz - od strony Gorzejowej.

27.09 od godz. 12:30 do 14:30

Pilzno Wygoda w kierunku Pilzna

28.09 od godz. 8:00 do 10:00

Bukowa - Budy.

28.09 od godz. 8:00 do 16:00

Pilzno Wygoda w kierunku Tarnowa

28.09 od godz. 10:00 do 12:00

Stobierna przy granicy z Zawadą w pobliżu lasu

29.09 od godz. 8:00 do 11:00

Zawada przy lesie na granicy ze Stobierną

29.09 od godz. 11:00 do 14:00