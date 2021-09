Biznes w czasach pandemii. Kateryna Tokarska: Inspiracji do założenia sklepu z wyprawkami dostarczył mi synek

Kateryna Tokarska od pięciu lat prowadzi gabinet kosmetyczny w Rzeszowie. Gabinet przestał dobrze prosperować z powodu pandemii. W ubiegłym roku nie mogła skorzystać z tarczy antykryzysowej, gdyż otrzymywała środki z tytułu macierzyństwa.

Jest młodą mamą wychowującą 2-letniego Nikodemka. Podczas pandemii miał roczek –półtorej.

- Siedzieliśmy w domu i myślałam, co robić dalej. Pandemia nauczyła mnie, że nie można polegać na jednym biznesie. Zaczęłam myśleć, co w tych skomplikowanych czasach zapewni mojej rodzinie stały dochód.

Inspiracji dostarczył jej synek Nikodem.

– Wymyśliłam sklep wyprawkowy, w którym mama w ciąży albo mająca już niemowlę lub małe dziecko może wyposażyć się u polskich producentów do porodu, do wyprawki, do pielęgnacji dzidziusia, do rozszerzania jego diety, a także zadbać o swoje ciało pod kątem zdrowotnym.