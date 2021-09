Bon turystyczny. Minęły wakacje a z 227 tys. bonów aktywowano nieco ponad 155 tys. Mieszkańcy Podkarpacia wydali ponad 82 mln zł

- Bon przyznawany jest w formie elektronicznej. Trzeba go aktywować. Można to zrobić w dowolnym momencie. Warto jednak nie odkładać tego na ostatnią chwilę i aktywować go wcześniej. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu na PUE ZUS wybieramy zakładkę - Ogólny, a następnie - Polski Bon Turystyczny. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze