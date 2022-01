Borki Nizińskie. Proboszczowi za odprawianie mszy podczas kwarantanny grozi więzienie i wysoka kara finansowa

19 stycznia po godzinie 17 policjanci z komisariatu w Tuszowie Narodowym rutynowo sprawdzali czy mieszkańcy przestrzegają zasad kwarantanny. Na ich liście był też miejscowy proboszcz, który powinien przebywać właśnie na kwarantannie.

- Ksiądz, jako adres odbywania kwarantanny podał plebanię, która mieści się w pobliżu kościoła w Borkach Nizińskich. Policjanci próbowali nawiązać kontakt z nim telefoniczny. Gdy to się nie udało, to podeszli do drzwi plebani. Pukali, dzwonili dzwonkiem, ale nikogo nie było. Usłyszeli jednak, że w pobliskim kościele odbywa się msza. Podeszli do przedsionka i zauważyli księdza, który powinien znajdować się na kwarantannie