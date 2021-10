Budżet obywatelski 2022 w Przemyślu. Jest tylko tydzień na zagłosowanie [PEŁNA LISTA PROJEKTÓW] Norbert Ziętal

Tylko przez tydzień, do środy 13 października, można oddać głos na projekty budżetu obywatelskiego Przemyśla na rok 2022. Jest o co walczyć, gdyż w tym roku do podziału jest największa jak dotychczas kwota - 2,1 mln złotych.