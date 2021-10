Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój dostał wyrok za przestępstwo urzędnicze. Sąd nie wymierzył mu jednak kary

- Podstawą zarzutów były ustalenia, że burmistrz jako funkcjonariusz publiczny nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, że wielokrotnie wyrażał zgodę na nieodpłatne wydobycie kopalin z gminnej działki w Piątkowej bez uzyskania wymaganej koncesji. Doprowadziło to do niekontrolowanego i nieewidencjonowanego wydobycia co najmniej 14,5 tys. ton kopalin.

Starostwo nie wydawało żadnych pozwoleń

Aby poznać mechanizm całej sprawy musimy cofnąć się o kilka lat wstecz. Pod koniec 2015 roku gmina kupiła działkę, w miejscowości Piątkowa. W wyjaśnieniach burmistrza, do jakich dotarliśmy nieoficjalnie, możemy się doszukać, że teren ten miał być wyrównany pod przyszłą inwestycję budowlaną. Podczas prac znaleziono w tym miejscu łupek i gmina miała wykorzystać go częściowo do utwardzenia dróg gminnych. Z kolei ten nienadający się do remontu dróg, miał być spożytkowany, do wyrównania terenów na obszarze gminy oraz jako podsypka przy budowie chodników. Wydobycie kopalin miało miejsce w 2016 roku. Okazuje się, że zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydobywanie kopalin ze złóż może być wykonywane po uzyskaniu koncesji. Tej gmina nie posiadała. Dlaczego o nią nie wystąpiła? Kwestia ta pozostaje zagadką. O tyle to dziwne, że burmistrz to doświadczony samorządowiec. Jak czytamy na jego stronie internetowej, dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej. I jak zaznacza jest członkiem PSL - przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PSL Województwa Podkarpackiego. Brak koncesji spowodował jednak poważne konsekwencje, zarówno dla burmistrza, jak i finansów gminy.