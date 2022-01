Burza śnieżna nad Przemyślem i coraz trudniejsze warunki na drogach w mieście [ZDJĘCIA, 17 STYCZNIA]

DK nr 77 z Przemyśla do Żurawicy:

Jak do tej pory nie doszło do poważniejszych zadarzeń drogowych.

IMGW ostrzega!

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed silnym wiatrem na Podkarpaciu. 1. stopień zagrożenia przed silnym wiatrem obejmuje powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, przemyski, Przemyśl, sanocki oraz strzyżowski. Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. Wiatr zachodni, po południu skręcający na północno-zachodni.

Silny wiatr na Podkarpaciu

Do godz. 14 podkarpaccy strażacy już 66 razy wyjeżdżali do interwencji związanych z szalejącym wiatrem. Większość interwencji dotyczyła połamanych drzew, ale zdarzają się także uszkodzenia budynków. W 12 przypadkach jednostki wyjeżdżały do zabezpieczania uszkodzonych dachów budynków gospodarczych i domów.