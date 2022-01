Wichury na Podkarpaciu. W porywach do 115 km/h. Silne podmuchy zrywają dachy. Strażacy w akcji [ZDJĘCIA] Beata Terczyńska

Do godz. 14 podkarpaccy strażacy już 66 razy wyjeżdżali do interwencji związanych z szalejącym wiatrem. Większość interwencji dotyczyła połamanych drzew, ale zdarzają się także uszkodzenia budynków. W 12 przypadkach jednostki wyjeżdżały do zabezpieczania uszkodzonych dachów budynków gospodarczych i domów.