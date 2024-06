Byli poszukiwani listami gończymi. Zostali zatrzymani w Tarnobrzegu i Kaczakach

Policjanci z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Prowadzone czynności pozwoliły policjantom na ustalenie ich miejsca pobytu.

11 czerwca, o godz. 6, na tarnobrzeskim osiedlu Wielowieś, funkcjonariusze zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który ukrywał się przed organami ścigania.

- Był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Tarnobrzegu. Na widok funkcjonariuszy 32-latek, pobiegł na strych domu i przykrył się dużą ilością ubrań. Kryminalni wydostali mężczyznę i przewieźli go do jednostki. Mieszkaniec Tarnobrzega, trafił do zakładu karnego. Ma do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności