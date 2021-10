Byli pracownicy skarbówek w Krośnie i Brzozowie usłyszeli poważne zarzuty, m.in. przyjmowania korzyści majątkowych

4-5 października 2021 roku funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów zatrzymali pracownika Urzędu Skarbowego w Brzozowie i pięciu pracowników Urzędu Skarbowego w Krośnie. Poinformowała nas o tym asp. Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Od czerwca 2020 roku lubelski Wydział Terenowy Biura Inspekcji Wewnętrznej prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

- Wobec wszystkich osób podejrzanych w sprawie zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w różnych kwotach, to jest 5 tysięcy złotych, 7 tysięcy złotych i 30 tysięcy złotych, dozór policji i zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zawieszenie w czynnościach służbowych - mówi prokurator Agnieszka Kępka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Prokuratura postawiła wszystkim tym osobom różne zarzuty, ale większość z nich opiera się na nieuzasadnionym dostępie do dokumentów. Grozi im maksymalnie 10 lat pozbawienia wolności. W sprawie podejrzanych jest pięć kobiet i jeden mężczyzna. Mężczyzna usłyszał zarzuty przede wszystkim przekroczenia uprawnień w ten sposób, że będąc zobowiązany do zachowania tajemnicy skarbowej podjął czynności mające na celu spowodowanie zwrotu podatku oraz przekroczył uprawnienia poprzez nieuprawniony dostęp do dokumentów.