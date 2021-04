Cellfast Wilki Krosno są mocniejsze i czują się mocniejsze. W sobotę pojadą w pełnym składzie i w meczu w Ostrowie liczą na punkty

Drużyna z Ostrowa do tej pory nie odjechała żadnego meczu. Podopieczni trenera Mariusza Staszewskiego zaliczyli tylko pięć wyścigów z Aforti Startem Gniezno. Cellfast Wilki przegrały w Rybniku z ROW-em 27:63. - Gospodarze będą odczuwać presję pierwszego meczu w sezonie. Pojadą u siebie, a na organizatorze zawsze spoczywa dodatkowa presja, że musi wygrać. W związku z tym uważam, że oni muszą my możemy i tego się trzymajmy. My także odczuwamy presję, ostatnie tygodnie i dni moim zdaniem przepracowaliśmy bardzo pracowicie. Oczekujemy, że teraz to wróci do nas w postaci dobrych wyników - komentuje sytuację Michał Finfa i dodaje, że w kadrze krośnian na Ostrów nie ma Petera Ljunga.