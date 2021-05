Cellfast Wilki Krosno wygrywają, ale mogą jeszcze więcej! Niecodzienny defekt w motocyklu zawodnika krośnieńskiej drużyny

- Zapewne mało kto zakładał, że Krosno może znaleźć się na czele tabeli 1 ligi. Nieważne, że nie wszystkie drużyny mają jednakową liczbę rozegranych meczów. Tabela, to tabela. Jesteśmy w samym czubie nie po jednej, ale po czterech kolejkach. Gdyby ktoś przed weekendem powiedział, że takie mogą być wyniki spotkań z Bydgoszczą i Łodzią, bralibyśmy je w ciemno - komentuje Grzegorz Leśniak, prezes krośnieńskiego klubu.

- Stało się tak, jak chcieliśmy, bo tego nie można zaplanować. Wykonaliśmy cel, ale tylko wąskie grono osób wie, ile to kosztowało nas nerwów i emocji. Myślę tutaj o okolicznościach rozgrywania meczów w mocno niepewnej pogodzie. Na godzinę przed spotkaniem z Polonią spadł deszcz zmieniając całkowicie nawierzchnię toru, a na półtorej godziny przez pojedynkiem z Orłem padał deszcz z gradem. Znów wszystko się pozmieniało. Udało się jednak odjechać oba mecze. Zdobyte punkty, które trzeba było wyszarpać w każdym biegu, dają nam dobrą pozycję wyjściową, wprowadzają większy spokój przed dalszą rywalizacją i potwierdzają, że wybraliśmy słuszną koncepcję.

Po meczu z Orłem w krośnie ńskim teamie odbyła się długa „wojenna narada”. Dyskutowano, wyciągano wnioski, co zrobić, aby było jeszcze lepiej?...

Juniorzy mają maturę

Jego zdaniem potencjał wilczej watahy daje nadzieję, że w każdym meczu powinno być lepiej. Bardzo ważną rolę do odegrania mają juniorzy. - Kwestią czasu pozostaje, kiedy nasi juniorzy wejdą na wyższy poziom. Zaczyna zdobywać punkty po walce na dystansie Bartosz Curzytek. Aleks Rydlewski nie potrafi jeszcze odblokować się psychicznie. Na treningach jest zupełnie nieźle, ale bardzo się denerwuje na meczu. Dysponuje on lepszym od Curzytka momentem startowym, ale przed i podczas meczu spala się psychicznie. Przed nim matura, stąd dodatkowy stres, podobnie jak u Jakuba Janika, który też zdaje maturę. Matura w Toruniu, a treningi i zawody w Krośnie, to nie ułatwiało im życia, jazdy i nauki - podkreśla szef beniaminka.