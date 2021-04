Cellfast Wilki po świetnym finiszu wygrały w Ostrowie z faworyzowaną Arged Malesą 46:44. Wielkie emocje i widowisko. Piękne zwycięstwo!

Wilki jechały w najmocniejszym składzie z aspiracjami na zdobycie pierwszych punktów, ale początek należał do bojowo nastawionych gospodarzy, którzy po trzech biegach prowadzili 14:4. W pierwszym starcie duet „MM”, Vaclav Milik – Tobiasz Musielak przegrał 2:4. Musielak po słabszym starcie dojechał do mety na drugim miejscu, a Milik na ostatnim. Wygrał pewnie Nicolai Klindt. Drugi wyścig zgodnie z przewidywaniami dubletem wygrali juniorzy gospodarzy. Aleks Rydlewski po dwóch upadkach został wykluczony. W trzeciej odsłonie upadł Mateusz Szczepaniak i został wykluczony. W powtórce Andrzej Lebiediew przez trzy okrążenia odpierał ataki Olivera Berntzona i jadącego z rezerwy Patricka Hansena, ale obaj rywale niemal w tym samym momencie wyprzedzili Łotysza.

W szóstej odsłonie, po świetnym starcie, na dwóch czołowych miejscach jechali Milik i Szczepaniak. Tego drugiego nieprzepisowo zaatakował Berntzon powodując upadek zawodnika z Krosna, za co został wykluczony. Powtórka 5:1 dla podopiecznych trenera Ireneusza Kwiecińskiego, którzy zmniejszyli straty do ośmiu punktów. W siódmej odsłonie ładną walkę o drugą pozycję stoczyli Lebiediew i Klindt. Na torze działo się coraz więcej i coraz lepiej w wykonaniu przyjezdnych, którzy pozbyli się początkowej niemocy i walczyli na całego.

Nosili ich na rękach

W 14. wyścigu triumfował Szczepaniak, ale ostatni przyjechał Milik. Wszystko, co najlepsze wydarzyło się dla Wilków Krosno w wyścigu 15. Lebiediew z Musielakiem ograli Walaska i Klindta 5:1. Zwycięstwo, historyczne, Wilków w Ostrowie po kapitalnym finiszu stało się faktem. Lebiediew i Musielak fruwali na rękach kolegów. Olbrzymia, zasłużona radość!

Grzegorz Leśniak: To zwycięstwo smakuje podwójnie

- Pierwsze historyczne zwycięstwo Cellfast Wilków Krosno w 1 lidze smakuje podwójnie. Wygrana została odniesiona na wyjeździe przeciwko drużynie, która ma najmocniejszą formację młodzieżową w 1 lidze. Odnieśliśmy zwycięstwo w zasadzie bez wsparcia naszych juniorów, zatem potencjał, który tkwi w naszej drużynie jest duży. Dokonane przez nas transfery pokazały, że były to trafione wzmocnienia. Jeżeli chodzi o juniorów, to nastawiamy się na ciężką pracę z nimi na swoim torze, aby przede wszystkim na nim przeciwstawiali się swoim rówieśnikom z innych zespołów - mówi Grzegorz Leśniak, prezes krośnieńskiego klubu.

- Przyznam, że przed meczem liczyłem na 40-41 punktów. Wygraliśmy. Jest wielka radość. Wszyscy w znakomitych nastrojach opuszczali stadion w Ostrowie. Po meczu sędzia przepraszał za swój błąd, bo kiedy Patryk Wojdyło jechał bieg po biegu, zapomniał o dwóch minutach. Zostało to zaprotokołowane. Były także problemy z łącznością między parkiem maszyn a wieżyczką oraz murawy z wieżyczką sędziowską - dodaje szef Wilków Krosno.

- Teraz przed nami dwie wielkie bitwy na własnym torze. Martwią tylko fatalne prognozy pogody, ma nawet padać śnieg, a temperatura spać w nocy ze środy na czwartek do minus czterech stopni. W czwartek mamy zaplanowany w Krośnie sparing z 7R Stolaro Stalą Rzeszów - kończy nasz rozmówca.