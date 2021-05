Chuligańskie zachowanie młodzieży w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie. Próby uciszenia kończą się na niczym

- Od kilkunastu dni grupa chuliganów, bo inaczej trudno nazwać taką młodzież, okupuje w godzinach popołudniowych Ogrody Bernardyńskie, Parking pod Ogrodami i Fontannę Multimedialną. Młodzi ludzie są agresywni, niszczą kosze na śmieci, kamery i latarnie. Zostawiają górę śmieci i butelek po piwie. Niestety policja nie reaguje, a pracownicy parkingu obawiają się już działać w tej sprawie, bo przy każdej interwencji zostają obsypani wyzwiskami i agresją - opisała pani Ewelina w wiadomości do redakcji Nowin.

Dodała, że osoby korzystające z parkingu obawiają się przesiadującej w tym rejonie młodzieży i zastanawia się, czy można cokolwiek zrobić w tej kwestii.

Chuligańskie zachowania w Ogrodach Bernardyńskich. Zakonnicy nie mogą wiele zrobić

Bernardyni doskonale znają ten problem i podkreślają, że jest on bardzo trudny do rozwiązania.

- Sytuacja rozpoczęła się z przyjściem wiosny, młodzież nie wie co ze sobą zrobić, a ponieważ są zamknięte kluby, dyskoteki, znalazła sobie miejsce gdzie nie interweniuje policja czy straż miejska. To teren prywatny, dlatego się tam gromadzą. Moi pracownicy próbowali raz czy dwa tam interweniować, ale to nie przyniosło skutku - opowiada o. Bolesław Opaliński, gwardian klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie.