"Cudze chwalicie, swego nie znacie...". Wyjątkowy piknik w Żurawicy koło Przemyśla [ZDJĘCIA]

Do wspólnej zabawy włączyli się członkowie Przemyskiego Stowarzyszenia Dobrego Wojaka Szwejka oraz aktorzy Stowarzyszenia „Damy i Huzary”. Pierwsi prezentowali unikatowe pamiątki z Twierdzy Przemyśl oraz oprowadzali chętnych do zwiedzania fortu po zakamarkach tego tajemniczego obiektu, a damy i huzary w swoich zjawiskowych strojach z epoki rozsiewali na lewo i prawo niepowtarzalny urok i czar z czasów, jakie pamiętał sam mistrz Aleksander Fredro.

Impreza była również pretekstem do zachęcenia niezaszczepionych mieszkańców gminy Żurawica oraz przybyłych na nią gości do zaszczepienia się przeciw Covid-19. Integralną częścią tego punktu wydarzenia była loteria „Szczepię się - wygrywam podwójnie". W zabawie mogły wziąć wszystkie osoby, które w tym dniu zaszczepiły się w mobilnym punkcie szczepień, a następnie wypełniły kupon (zgłoszenie do loterii) i wrzuciły go do loteryjnej urny.