Czerwone pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wkrótce pojawią się we wszystkich dzielnicach Rzeszowa

- Dzięki podpisanej umowie, wszyscy mieszkańcy będą mogli szybko, ale także całkowicie bezpiecznie dla środowiska oddać elektryczne śmieci, które dzięki selektywnej zbiórce mogą dostać drugie życie - podczas dzisiejszej konferencji prasowej mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

W mieście docelowo ustawionych zostanie 31 pojemników o mocnej barwie i z czytelnym komunikatem. Będzie tam informacja, że można do nich wrzucać małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli taki nieprzekraczający 50 cm. To na przykład suszarki, tostery, aparaty fotograficzne czy telefony.

- Pewnym zaskoczeniem może być to, że elektrycznymi śmieciami są także zabawki na baterie, nośniki danych czy tonery. One także powinny trafiać do czerwonych pojemników. Sprzęty wielkogabarytowe można oddawać dzwoniąc na infolinię 572 102 102