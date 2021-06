Cztery i pół miliona złotych na nowe przejścia dla pieszych na Podkarpaciu

- Chodzi o poprawę bezpieczeństwa w okolicy przejścia - 100 metrów przed i 100 metrów za przejściem drogowym – tłumaczyła na konferencji wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

- Wdrożymy rozwiązania, które służą temu, aby przejścia mogły być bezpieczne zarówno na drodze ze skrzyżowaniami dróg różnego rzędu, jak też w miejscach, gdzie nie ma skrzyżowań. Tak, aby to połączenie było bezpieczne zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów - dodała wojewoda.

Nabór jest uzupełnieniem w stosunku do naboru, który odbył się kilka miesięcy temu. Wówczas samorząd podkarpacki miał do dyspozycji 32 mln zł (po 16 mln dla gmin i powiatów). Wszystkich wniosków wpłynęło wtedy do Urzędu Wojewódzkiego 74 – 30 powiatowe oraz 34 gminne.

- Każdy wniosek otrzymał dofinansowanie maksymalne, które dopuszczał program, czyli do 80%. Wszystkie wnioski, które spełniały wymogi formalne, zostały zaakceptowane – informowała Ewa Leniart. Pozostała oszczędność dała z kolei możliwość złożenia wniosku o to, aby ogłosić nabór uzupełniający.