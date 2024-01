Czy w Przemyślu powstanie spalarnia odpadów? Byłaby to szansa na niższe opłaty za śmieci i ciepło [ZDJĘCIA] Norbert Ziętal

Co zrobić, żeby zahamować wzrost cen opłat za gospodarowanie odpadami i energię cieplną? - Nie bać się i pójść odważnie drogą Krosna. To miasto będzie w stanie zasilić tanią energią cieplną ok. 50 proc. miasta - twierdzi Mirosław Majkowski, radny miejski z Przemyśla. W Krośnie w tym roku ma być oddany do użytku blok energetyczny, opalany paliwem z odpadów.