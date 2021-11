Czytelnik: Na peronach dworca PKP w Rzeszowie brakuje wyświetlaczy. PKP PLK: Zostaną zamontowane w przyszłym roku. Ogłoszono już przetarg

W dniu Wszystkich Świętych pan Jacek stał na drugim peronie rzeszowskiego dworca PKP i czekał na pociąg do Katowic. Mimo że koleją nie podróżował od pięciu lat, od razu zwrócił uwagę, że na peronach brakuje tablic wyświetlających przyjazdy i odjazdy pociągów.

- Przez chwilę nie wiedziałem, co się dzieje, byłem kompletnie zdezorientowany. W czasie odjazdu mojego pociągu do Katowic, na torze, z którego miał on startować, stał od kilku minut pociąg Intercity do Gdyni. Gdyby nie moja spostrzegawczość i zauważenie małego napisu na jego drzwiach, mógłbym do niego wsiąść – opowiada zbulwersowany rzeszowianin.