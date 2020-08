Developres Rzeszów pewnie pokonał Radomkę Radom w drugim sparingu

Wynik może świadczyć, że mecz był jednostronny, ale nie do końca tak to wyglądało. W każdym z setów toczyła się zacięta walka, a ich wynik ważył się do ostatniej piłki.

Developres wyszedł do tego spotkania w lekko zmienionym składzie, w porównaniu do piątkowego starcia. Tym razem szansę od początku dostała m.in. rozgrywająca Marta Krajewska i środkowa Anna Stencel.

W pierwszym secie po udanym początku rzeszowianki nieco spuściły z tonu, dzięki czemu po atakach Janisy Johnson gospodynie prowadziły 14:11. W drugiej części seta uaktywniła się mocniej Alexandra Lazić i to w dużej mierze dzięki niej Developres wygrał do 22.